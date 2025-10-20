DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholung an den Börsen - Nikkei-225 auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es zum Start in die neue Woche kräftig aufwärts. Deutliche Verluste zum Ausklang der Vorwoche werden mehr als wettgemacht. Der australische Aktienmarkt bleibt etwas zurück, dort legt das Börsenbarometer lediglich um 0,2 Prozent zu.

Der Nikkei-225 in Tokio macht einen Satz um 2,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 48.958 Punkten. Der Hongkonger HSI springt um 2,4 Prozent nach oben, der Shanghai-Composite legt um 0,7 Prozent zu und in Seoul verbessert sich der Kospi um 1,4 Prozent.

In Tokio sorgt die Wette, dass die neue Chefin der Regierungspartei LDP Sanae Takaichi, die als fiskalische Taube gilt, auch Premierministerin Japans werden wird, für Kauflaune. Von Takaichi werde erwartet, dass sie die Staatsausgaben erhöhen und sich gegen weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan aussprechen werde, heißt es. Dazu passend gibt der Yen etwas nach. Hintergrund sind Fortschritte bei Koalitionsverhandlungen. Einem Medienbericht zufolge könne heute vor einer Parlamentsabstimmung am Dienstag eine Einigung unterzeichnet werden.

An den chinesischen Börsen, aber nicht nur dort, sorgt für Zuversicht, dass sich das Weiße Haus in Washington im Hinblick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt wieder konzilianter äußerte. US-Präsident Trump hatte einen Handelskrieg mit China als "nicht tragbar" bezeichnet und in den kommenden Wochen Gespräche auf hoher Ebene mit Peking avisiert.

Derweil stieg das chinesische BIP im dritten Quartal wie erwartet auf Jahresbasis lediglich um 4,8 Prozent. Das BIP wuchs damit so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Folge sind Spekulationen über weitere staatliche Stützungsmaßnahmen, weil Peking für das Gesamtjahr ein Wachstum von 5 Prozent anstrebt. Zugleich stieg aber die Industrieproduktion im September mit einem Plus von 6,5 Prozent stärker als erwartet.

In der gesamten Region gehören Technologieaktien zu den Tagesfavoriten, nachdem sie in der Vorwoche noch vielfach verkauft wurden. In Seoul gewinnen SK Hynix über 3 Prozent auf ein Rekordhoch. Im Handel wird auf die jüngsten positiven Ergebnisse des Chip-Riesen TSMC verwiesen. TSMC gewinnen in Taipeh über 2 Prozent. In Tokio verteuern sich Advantest um 2,7 Prozent, in Hongkong SMIC um 4,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.015,20 +0,2% +10,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 48.957,70 +2,9% +19,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.801,93 +1,4% +58,4% 08:30 Shanghai-Comp. 3.866,09 +0,7% +14,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.840,54 +2,4% +25,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:09 % YTD EUR/USD 1,1667 0,1 1,1660 1,1708 +12,5% EUR/JPY 175,87 0,3 175,36 175,10 +7,7% EUR/GBP 0,8681 -0,1 0,8687 0,8706 +4,9% GBP/USD 1,3440 0,1 1,3423 1,3448 +7,3% USD/JPY 150,74 0,2 150,38 149,56 -4,2% USD/KRW 1.421,74 0,4 1.421,74 1.421,30 -3,6% USD/CNY 7,1045 0,0 7,1045 7,1073 -1,5% USD/CNH 7,1250 -0,0 7,1262 7,1301 -2,8% USD/HKD 7,7669 -0,0 7,7683 7,7687 +0,1% AUD/USD 0,6504 0,1 0,6500 0,6461 +5,0% NZD/USD 0,5738 0,3 0,5723 0,5725 +2,3% BTC/USD 110.157,65 1,2 108.830,25 106.375,55 +13,2% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,01 57,15 -0,2% -0,14 -19,9% Brent/ICE 61,14 61,29 -0,2% -0,15 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.266,13 4.251,65 +0,3% +14,48 +62,0% Silber 52,20 51,914 +0,6% +0,29 +79,8% Platin 1.373,91 1.381,49 -0,5% -7,58 +57,8% Kupfer 5,06 4,97 +1,8% +0,09 +23,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.