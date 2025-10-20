2024 ging der Wi-Fi-7-Standard an den Start. Der verspricht unter anderem niedrigere Latenzen und viel mehr Geschwindigkeit im Heimnetz. Jetzt braucht doch sicher jeder einen neuen Router, oder? Wir räumen mit diesem und anderen WLAN-Irrtümern auf. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und die typischen Schnäppchen-Events wie der Black Friday stehen in den kommenden Wochen an. Sparfüchse könnten auf die Idee kommen, nach einem neuen Router Ausschau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n