Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 20
|17/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|262962.55
|5.9759
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|79909650.00
|482536142.75
|6.0385
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19122472.73
|5.6243
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|262002.37
|5.9705
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19014377.00
|112280018.40
|5.905
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1425832.82
|5.2269
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|17/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|244462422.68
|6.7512
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|17/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|28751666.46
|5.8438
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|17/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10267286.01
|5.1336
