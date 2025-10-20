VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-17
|NL0009272749
|3938777.000
|377531327.52
|95.8499
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-17
|NL0009272772
|513000.000
|37520438.04
|73.1393
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-17
|NL0009272780
|360000.000
|30331986.21
|84.2555
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-17
|NL0009690239
|8335404.000
|318847245.69
|38.2522
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-17
|NL0009690247
|2598390.000
|45042062.77
|17.3346
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-17
|NL0009690254
|2426537.000
|30405646.38
|12.5305
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-17
|NL0010273801
|2681000.000
|51464416.76
|19.1960
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-17
|NL0010731816
|808000.000
|68030797.12
|84.1965
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-17
|NL0011683594
|77950000.000
|3452036605.04
|44.2853
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-17
|NL0010408704
|30103010.000
|1070748657.05
|35.5695
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-17
|NL0009272764
|328000.000
|20656295.97
|62.9765
