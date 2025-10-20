Die Deutsche Bank-Aktie hat ihren Aufwärtstrend vorerst unterbrochen. Kommt bald ein Rebound oder droht eine tiefere Korrektur?Den vollständigen Artikel lesen ...
|08:30
|Zum Wochenauftakt im Fokus: Deutsche Bank-Aktie sorgt für Spannung - Anleger blicken aufmerksam auf den Handelsstart!
|08:18
|Deutsche Bank: Vorübergehende Schwäche oder Trendwende?
|07:50
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Deutsche Bank mit 'Hold' - Ziel 33 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens sei...
|07:18
|JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien der Deutschen Bank nach einem starken Kursverlauf beim Kursziel von 33 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Marktkonsens...
|So
|Rheinmetall im Rückwärtsgang, TUI bleibt optimistisch, nervöse Zeiten bei der Deutschen Bank und BYD schielt immer mehr auf Europa
|Die jahrelange Rallye an den Börsen wurde in dieser Woche zwar noch nicht zwingend beendet. Sie geriet aber zeitweise ins Wanken und besonders am Freitag gab es teils heftige Abschläge zu sehen. Manche...
|DEUTSCHE BANK AG
|28,650
|-6,07 %