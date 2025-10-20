Während die USA auf Einkaufstour im Rohstoffsektor gehen, dominiert China längst die Lieferketten. Die geopolitische und wirtschaftliche Sprengkraft dieser Entwicklung ist kaum zu unterschätzen - auch für Europa. Die USA sichern sich derzeit Anteile an heimischen Rohstoffunternehmen, um ihre Abhängigkeit zu verringern - vor allem bei Lithium und Seltenen Erden. Doch der eigentliche Taktgeber bleibt China, das sich schon seit Jahren über massive Investitionen in Afrika und Asien den Zugriff auf strategisch wichtige Ressourcen sichert. Rund 60-70% der globalen Förderung und 90% der Verarbeitung Seltener Erden laufen über das Reich der Mitte - ein geopolitisches Pfund, das in den wachsenden Spannungen zwischen Washington und Peking zunehmend Gewicht erhält. Auch bei anderen Metallen droht Knappheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...