The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2025
ISIN Name
DE000DJ9AP77 DZ BANK IS.A2760
DE000DJ9AP85 DZ BANK IS.A2761
NO0012487596 DEAG DT.ENT ANL 23/26
XS2244811019 QUINTET P.B. 20/UND. FLR
XS1628340538 FWD GROUP UND. FLR
US12673PAJ49 CA INC. 17/27
XS1309518998 DT. BAHN 15/25 MTN
DE000CB0F4J6 COBA FESTZINS IS364 15/25
XS1706111793 MORGAN STANLEY 17/26 FLR
USU1108LAD11 BROADCOM/KY FIN. 17/27
US11134LAH24 BROADCOM/KY FIN. 18/27
DE000A1R0048 SACHSEN-ANH.LS.A. 15/25
