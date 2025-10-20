In den vergangenen Handelswochen konnte die Aktie der BHP Group wieder etwas Boden gut machen. Die allgemein freundliche Stimmung an der Börse sowie die anziehenden Preise für Eisenerz und vor allem Kupfer sorgten für Aufschwung. Und selbst bei nun gleichbleibenden Preisen für die beiden für BHP wichtigsten Rohstoffe wäre das Aufwärtspotenzial enorm.Denn in den aktuellen Schätzungen der meisten Analysten für das kommende Jahr liegen die Annahmen für die zukünftigen Eisenerz- und Kupferpreise mitunter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär