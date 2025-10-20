Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 20
[20.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2941599081
23,797,873.00
EUR
0
242,949,628.85
10.2089
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2941599248
1,567,575.00
USD
0
16,182,795.76
10.3235
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2941599834
838,122.00
GBP
0
8,487,041.51
10.1263
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2994520851
11,980,763.00
USD
0
123,436,745.02
10.3029
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2994520935
879,975.00
USD
0
8,868,287.54
10.0779
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2994521073
25,000.00
USD
0
254,618.87
10.1848
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
250,424.68
10.0170
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2941599164
31,844.00
EUR
0
318,807.32
10.0115
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
LU2941599594
10,000.00
CHF
0
99,945.72
9.9946