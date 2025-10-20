BÖRSE AKTUELL: Wall Street mit gemischter Bilanz (20.10.25)

Die Börse Aktuell zeigt am Montag ein gemischtes Bild: An der Wall Street eröffneten die Indizes mit Verlusten, ausgelöst durch neue Sorgen um US-Regionalbanken. Besonders betroffen war der Russell 2000, der um 0,6 - nachgab. Hintergrund sind aufgedeckte Kreditbetrugsfälle bei Zions Bancorporation und Western Alliance, die erneut das Vertrauen in kleinere Banken erschütterten.

Gegen Handelsende hellte sich die Stimmung jedoch auf: Donald Trump signalisierte, dass er keine umfassenden Zölle gegen China plane und stattdessen auf Verhandlungen setzt. Dies sorgte für eine leichte Erholung an den Märkten. Der S&P 500 und der Nasdaq legten um mehr als 0,5 - zu, während der Russell 2000 im Minus blieb. Die Futures deuten zu Wochenbeginn auf weitere Zugewinne hin - der US500 steigt um 0,34 - der US100 um 0,5 %.

Europa im Aufwind

Auch in Europa zeigen sich die Märkte freundlich. Positive Nachrichten rund um den französischen Haushalt und solide Ergebnisse defensiver Unternehmen stützten die Kurse. Frankreichs Premierminister Lecornu überstand zwei Misstrauensvoten, was für politische Stabilität sorgt. Die Renditen für US-Staatsanleihen fielen auf rund 4,0 - den niedrigsten Stand seit September des Vorjahres - ein weiteres Signal für wachsende Zinssenkungserwartungen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.