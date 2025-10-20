FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Montagmorgen um 0,03 Prozent auf 129,93 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,58 Prozent.

Die freundlich erwartete Eröffnung am deutschen Aktienmarkt nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China dämpft die Nachfrage für Festverzinsliche. Auch in Asien hatten die Aktienmärkte am Montag deutlich zugelegt.

Kaum spürbare Impulse lieferten Preisdaten aus Deutschland. Die Erzeugerpreise sind etwas stärker als von Analysten erwartet gesunken. Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene schwächte sich nur etwas ab. Die Erzeugerpreise fielen im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent. Sie sind damit das siebte Mal in Folge gesunken. Von März bis August hat sich der Rückgang auf zuletzt 2,2 Prozent beschleunigt. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./jha/stk