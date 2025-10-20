Aurelius hat in diesem Jahr mindestens drei Gründe zum Feiern: Nicht nur ist der Private-Equity-Investor 2025 stolze 20 Jahre alt geworden, er hat auch den neuesten Midmarket-Fonds bei 830 Millionen Euro geschlossen und die Langzeitbeteiligung Hanseyachts nach 14 Jahren endlich veräußert. Und nicht nur das: In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Aurelius eine große Transformation durchlaufen, vom Special-Situations-Investor zum Spezialisten für operative Wertsteigerung mit einem Fokus auf gesunde Unternehmen. "Unser Kernfokus ist über all die Jahre aber gleich geblieben", betont Gründungspartner Dirk Markus im Gespräch mit FINANCE-TV. "Wir wollen Unternehmen erwerben, um sie operativ besser, größer und ertragreicher zu machen." Wichtigstes Tool dabei: die rund 190 operativen Professionals, ohne die es für den Private-Equity-Investor "nicht ginge", und die laut Markus auch eine wichtige Rolle beim erfolgreichen Fundraising gespielt haben: "Die jahrzehntelange Ausrichtung auf ein Thema, nämlich die operative Weiterentwicklung, und unser Track Record, waren sehr hilfreich." Ein weiterer Meilenstein in diesem Jahr war der Verkauf von Hanseyachts nach rund 14 Jahren. "Wir freuen uns, eine gute neue Heimat für Hanseyachts gefunden zu haben", resümiert Finanzinvestor Markus. Er gesteht aber auch ein, dass die lange Haltedauer einen Einfluss auf die Rendite gehabt hat. Ob Aurelius mit dem Return trotzdem zufrieden ist, wie der Private-Equity-Investor die Value Creation konkret angeht - Stichwort Künstliche Intelligenz - und ob eine Rückkehr zu den Special-Situations-Wurzeln in der Zukunft möglich ist - das und mehr erfahren Sie im neuen FINANCE-TV-Talk.