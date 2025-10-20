Alibaba gehört zu den größten und erfolgreichsten Technologieunternehmen Chinas - einer Wirtschaft, die kurz davorsteht, die USA in den kommenden Jahrzehnten beim nominalen Bruttoinlandsprodukt zu überholen. Mit einem starken Fundament, umfassender Innovationskraft und einer klaren internationalen Ausrichtung zählt Alibaba zu den spannendsten Akteuren im globalen Tech-Sektor. Stabile Geschäftsbasis und beeindruckendes Wachstum Das Geschäftsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de