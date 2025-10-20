© Foto: OpenAIDer traditionsreiche und größte deutsche Marineschiffbauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Rüstungstochter des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp, feiert am Montag sein Börsendebüt.Die Abspaltung war bereits im Sommer von den Aktionären beschlossen worden. Wer bis letzten Freitag 20 Thyssenkrupp-Aktien im Depot hatte, erhielt automatisch ein TKMS-Papier eingebucht. Der Konzern, die Thyssenkrupp AG hält weiterhin 51 Prozent der Anteile, bleibt über eine neue Holdinggesellschaft strategischer Mehrheitsaktionär und sichert sich damit die Kontrolle über den strategisch wichtigen Marinesektor. Die restlichen 49 Prozent der rund 63,5 Millionen Aktien wurden automatisch an die bestehenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
