Der Bitcoin meldet sich zurück. Nach vier Tagen unter der psychologisch wichtigen Marke von 110.000 Dollar hat die führende Kryptowährung am Montagmorgen wieder an Fahrt aufgenommen. Auch der breite Kryptomarkt zeigt sich von seiner starken Seite.Konkret kletterte der Bitcoin-Kurs in den letzten 24 Stunden um rund 3,2 Prozent auf 110.500 Dollar. Ethereum konnte ebenfalls zulegen und übersprang mit einem Plus von 3,6 Prozent die Marke von 4.000 Dollar. Die Zuversicht spiegelt sich im gesamten Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
