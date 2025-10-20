Emittent: TKMS AG & Co. KGaA
ISIN: DE000TKMS001
WKN: TKMS00
Kuerzel: TKMS Erster Preis: 60,00
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|82,53
|82,87
|10:28
|0,000
|0,000
|10:26
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:25
|Thyssenkrupp schickt seinen Marine-Schiffbauer TKMS an die Börse
|10:25
|Neue Rüstungsaktie: Plus 60 Prozent - TKMS startet fulminant an der Börse
|10:22
|TKMS wird an der Börse mit 3,8 Mrd Euro bewertet
|10:21
|Dax auf Erholungskurs - TKMS startet erfolgreich
|10:15
|Rüstungsindustrie: Thyssenkrupps Marinesparte TKMS geht an die Börse
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TKMS AG & CO KGAA
|81,14
|0,00 %