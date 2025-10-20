Die Stimmung bei den heimischen Chipzulieferern war in den vergangenen Quartalen alles andere als rosig - und das aus gutem Grund: Angesichts der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik lasten in diesem Segment weiterhin hohe Lagerbestände auf der Endnachfrage. Zuletzt keimte jedoch Hoffnung auf, dass die KI-bezogene Nachfrage künftig als Wachstumstreiber wirken könnte. Die Analysten von Jefferies sehen Licht am Ende des Tunnels - und heben bei der Aktie des Waferherstellers Siltronic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär