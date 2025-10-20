Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche wird der Veröffentlichung der PMI-Schnellschätzungen für Oktober in der Eurozone und in den USA besonderes Augenmerk zukommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Industrie-PMI in der Eurozone habe im September erstmals in diesem Jahr einen Rückgang hinnehmen müssen und sei von 50,7 auf 49,8 Punkte gesunken. Damit liege der Index weiterhin nah an der 50-Punkte-Marke. Man prognostiziere, dass dies auch so bleiben solle, und veranschlage für Oktober 49,7 Punkte. Der Dienstleistungs-PMI habe im September mit einer gegensätzlichen Entwicklung aufwarten können, er sei von 50,5 auf 51,3 Punkte gestiegen. Man denke, dass der Indikator dieses Level im Oktober in etwa halten können sollte, und prognostiziere einen Wert von 51,4 Punkten. Beim ebenfalls erscheinenden Oktober-Konsumentenvertrauen für die Eurozone halte man eine leichte Eintrübung von -14,9 auf -15,3 Punkte für wahrscheinlich. ...

