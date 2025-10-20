Der Hang Seng ist stark in die neue Handelswoche gestartet. Der Index legt am Montag mehr als zwei Prozent zu, nachdem zum einen die Sorgen um einen erneuten Handelskonflikt zwischen China und den USA spürbar abgenommen haben. Zum anderen äußerte sich die chinesische Regierung positiv über die wirtschaftliche Situation des Landes.Am Sonntag erklärte US-Präsident Donald Trump gegenüber Fox News, dass die Zölle auf chinesische Waren "nicht nachhaltig" seien. Er fügte hinzu, dass er ein gutes Verhältnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
