DJ MÄRKTE ASIEN/Politische Hausse in Tokio - Hongkong und Seoul sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten ist es zum Start in die neue Woche kräftig aufwärts gegangen. Deutliche Verluste zum Ausklang der Vorwoche wurden mehr als wettgemacht. Der australische Aktienmarkt blieb etwas zurück, dort legte das Börsenbarometer um 0,4 Prozent zu.

Der Nikkei-225 in Tokio machte einen Satz um 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 49.185 Punkten. Der Hongkonger HSI lag im dortigen Späthandel 2,3 Prozent im Plus, der Shanghai-Composite legte um 0,6 Prozent zu. In Seoul verbesserte sich der Kospi um 1,8 Prozent. Er fuhr damit das vierte Tagesplus in Folge ein.

In Tokio sorgte für Kauflaune, dass die neue Chefin der Regierungspartei LDP Sanae Takaichi, die als fiskalische Taube gilt, nun auch Premierministerin Japans werden dürfte. Von Takaichi werde erwartet, dass sie die Staatsausgaben erhöhen und sich gegen weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan aussprechen werde, hieß es. Dazu passend gab der Yen etwas nach. Takaichi dürfte am Dienstag in einer Parlamentsabstimmung als Premierministerin bestätigt werden, so die Analysten von ANZ Research vor dem Hintergrund, dass die LDP nun einem Bündnis mit der Japan Innovation Party zustimmte. Beide Parteien unterstützten eine expansive Fiskalpolitik, so die ANZ-Experten.

An den chinesischen Börsen, aber nicht nur dort, sorgte für Zuversicht, dass sich das Weiße Haus in Washington im Hinblick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt wieder konzilianter äußerte. US-Präsident Trump hatte einen Handelskrieg mit China als "nicht tragbar" bezeichnet und in den kommenden Wochen Gespräche auf hoher Ebene mit Peking avisiert.

Derweil stieg das chinesische BIP im dritten Quartal wie erwartet auf Jahresbasis lediglich um 4,8 Prozent. Das BIP wuchs damit so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Folge waren Spekulationen über weitere staatliche Stützungsmaßnahmen, weil Peking für das Gesamtjahr ein Wachstum von 5 Prozent anstrebt. Unterdessen stieg aber die Industrieproduktion im September mit einem Plus von 6,5 Prozent stärker als erwartet.

Marktteilnehmer wiesen vor diesem Hintergrund darauf hin, dass das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei tagt und auf dem sogenannten vierten Plenum bis Donnerstag die wirtschaftlichen Leitlinien für die kommenden Jahre festgelegt werden. Der zunehmende Druck auf Beschäftigung und Konsum sowie die erneute Unsicherheit zwischen den USA und China könnten die politischen Entscheidungsträger zu neuen Maßnahmen zur Wachstumsstabilisierung veranlassen, hieß es von Marktstratege Chaoping Zhu von J.P. Morgan Asset Management.

In der gesamten Region gehörten Technologieaktien zu den Tagesfavoriten, nachdem sie in der Vorwoche noch vielfach verkauft wurden. In Seoul gewannen SK Hynix über 4 Prozent auf ein Rekordhoch. Im Handel wurde auf die jüngsten positiven Ergebnisse des Chip-Riesen TSMC verwiesen. TSMC gewannen in Taipeh 2,1 Prozent. In Tokio verteuerten sich Advantest um 3,8 und Softbank Group um 8,5 Prozent, in Hongkong SMIC um 3,1 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 9.015,20 +0,2% +10,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 48.957,70 +2,9% +19,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.801,93 +1,4% +58,4% 08:30 Shanghai-Comp. 3.866,09 +0,7% +14,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.840,54 +2,4% +25,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:09 % YTD EUR/USD 1,1667 0,1 1,1660 1,1708 +12,5% EUR/JPY 175,87 0,3 175,36 175,10 +7,7% EUR/GBP 0,8681 -0,1 0,8687 0,8706 +4,9% GBP/USD 1,3440 0,1 1,3423 1,3448 +7,3% USD/JPY 150,74 0,2 150,38 149,56 -4,2% USD/KRW 1.421,74 0,4 1.421,74 1.421,30 -3,6% USD/CNY 7,1045 0,0 7,1045 7,1073 -1,5% USD/CNH 7,1250 -0,0 7,1262 7,1301 -2,8% USD/HKD 7,7669 -0,0 7,7683 7,7687 +0,1% AUD/USD 0,6504 0,1 0,6500 0,6461 +5,0% NZD/USD 0,5738 0,3 0,5723 0,5725 +2,3% BTC/USD 110.157,65 1,2 108.830,25 106.375,55 +13,2% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,01 57,15 -0,2% -0,14 -19,9% Brent/ICE 61,14 61,29 -0,2% -0,15 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.266,13 4.251,65 +0,3% +14,48 +62,0% Silber 52,20 51,914 +0,6% +0,29 +79,8% Platin 1.373,91 1.381,49 -0,5% -7,58 +57,8% Kupfer 5,06 4,97 +1,8% +0,09 +23,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

October 20, 2025 03:27 ET (07:27 GMT)

