© Foto: MidjourneyAm Monatg erlebt die Aktie von Beyond Meat einen dramatischen und unerwarteten Anstieg und klettert um über 50 Prozent. Shortsqueeze-Alarm!Dieser Sprung erfolgt bei stark ansteigendem Handelsvolumen, ohne dass es bedeutende Unternehmensankündigungen gab. Der Marktausschlag wurde hauptsächlich durch einen Short Squeeze ausgelöst, da Händler eilig versuchten, ihre Positionen in dieser stark leerverkauften Aktie zu decken. Ein Short Squeeze tritt auf, wenn eine stark leerverkaufte Aktie stark steigt und Leerverkäufer gezwungen sind, Aktien zu kaufen, um ihre Positionen zu decken. Dieser Kaufdruck kann die Preise noch weiter nach oben treiben. Für Beyond Meat war der massive Anstieg Teil eines …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE