Servicemakler.de und Value Factory haben eine strategische Zusammenarbeit gestartet. Ziel ist es, Makler beim Aufbau zusätzlicher Einnahmen durch Servicevereinbarungen zu unterstützen. Value Factor, Partner von blau direkt, baut damit sein Serviceangebot für angeschlossene Vermittler aus. Value Factory, Partner des Maklerpools blau direkt, und Servicemakler.de haben eine strategische Kooperation geschlossen. Servicemakler.de wird von der nexus GmbH betrieben und ist spezialisiert auf die Einführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
