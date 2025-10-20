EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 23. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.10.2025 / 10:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 23. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 196.650 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 99.460 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 13.10.2025 XETR 25.000 70,1424 1.753.559,72 14.10.2025 XETR 42.000 70,0848 2.943.563,58 15.10.2025 XETR 71.650 69,8746 5.006.512,18 16.10.2025 XETR 12.000 70,4601 845.520,94 17.10.2025 XETR 46.000 71,1420 3.272.530,42 Gesamt 196.650 70,2857 13.821.686,84

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 13.10.2025 XETR 11.034 64,3774 710.340,20 CEUX 5.000 64,3952 321.975,90 14.10.2025 XETR 16.940 64,2364 1.088.164,25 CEUX 7.487 64,2071 480.718,75 15.10.2025 XETR 8.281 64,0346 530.270,25 CEUX 5.499 63,9815 351.834,05 16.10.2025 XETR 8.392 64,4911 541.209,55 CEUX 11.452 64,5153 738.829,25 TQEX 922 64,5057 59.474,30 AQEU 1.912 64,4607 123.248,80 17.10.2025 XETR 10.711 65,0755 697.023,75 CEUX 8.830 65,1257 575.060,30 TQEX 1.000 65,1008 65.100,80 AQEU 2.000 65,2322 130.464,30 Gesamt 99.460 64,4854 6.413.714,45

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.956.718 Vorzugsaktien und Stück 2.060.877 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 20. Oktober 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand