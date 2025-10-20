DJ EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im August stark
DOW JONES--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im August stark gesunken. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 12 (Vormonat: 30) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 15 (25) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 234 (236) Milliarden Euro zurückgingen und die Importe auf 218 (211) Milliarden Euro zunahmen.
Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 14 (13) Milliarden Euro positiv. In der Bilanz der Primäreinkommen ergab sich ein negativer Saldo von 1 (Überschuss: 7) Milliarden Euro. Der Saldo der Sekundäreinkommen war wie üblich negativ und zwar mit 16 (16) Milliarden Euro.
In der Kapitalbilanz ergab sich für die zwölf Monate bis August ein Überschuss von 308 Milliarden Euro. In den zwölf Monaten bis August 2024 waren es 498 Milliarden Euro gewesen.
Bei den Direktinvestitionen kam es in diesem Zeitraum zu Nettokapitalexporten von 66 (281) Milliarden Euro und bei den Portfolioinvestitionen zu Nettokapitalexporten von 103 (Import: 225 ) Milliarden Euro. Über Aktien flossen netto 161 (230) Milliarden Euro zu. Bei Anleihen kam es zu einem Nettokapitalexport von 264 (6) Milliarden Euro.
