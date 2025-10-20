In fünf Jahren könnten Quantencomputer aktuelle Verschlüsselungsmethoden knacken. Sicherheitsexpert:innen arbeiten aber schon an quantensicheren Lösungen -Â und sind auf einem guten Weg. Das Thema KI bereitet der Branche derweil größere Sorgen. Noch sind Quantencomputer nicht in der Lage, gängige Verschlüsselungsmethoden zu knacken. Aber in fünf Jahren könnte das der Fall sein. Dann würden auch heute verschickte Nachrichten rückwirkend entschlüsselt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
