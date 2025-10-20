Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleiherenditen sind auf Wochensicht deutlich gesunken, so die Deutsche Börse AG.Bei den zehnjährigen Bundesanleihen sei es von 2,68 Prozent auf 2,55 Prozent bergab gegangen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei von 4,11 Prozent auf 3,95 Prozent gefallen und damit erstmals seit April wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 4,0 Prozent gerutscht. "Die Rentenbullen haben damit eine bedeutende technische Hürde für weitere Kurszuwächse genommen", analysiere Elmar Völker von der LBBW. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
