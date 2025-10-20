Zürich (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der KMU in der Schweiz, berichtet Luis Nunes wie er mit einem neuen Web-Auftritt mehr Online-Reservierungen und Gäste erhält.Im Herzen von Sion hat sich die Restaurant-Bar Arlequin innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Grösse in der lokalen Gastroszene entwickelt. Das Team rund um Inhaber Luis Nunes setzte dabei von Beginn an auf eine professionelle Online-Präsenz, realisiert mit den digitalen Lösungen von localsearch.Arlequin Bar ist eine der führenden Restaurant-Bars in SionUm schnell bekannt zu werden, beauftragte das Arlequin-Team localsearch mit der Entwicklung einer neuen Website und der Optimierung des Online-Auftritts. Gäste finden das Lokal nun spielend leicht in Google und Co., können direkt reservieren und ihre positiven Erlebnisse in Bewertungen teilen. Der Erfolg lässt sich klar beziffern: Die Arlequin-Bar (https://www.arlequinbar-resto.ch/) verzeichnet rund ein Viertel mehr Gäste und hat sich zu einer der führenden Restaurant-Bars in Sion etabliert."Als wir Arlequin 2022 eröffneten, waren wir neu in der Gastroszene von Sion. localsearch hat uns geholfen, sichtbarer zu werden. Heute kennt man uns: Die Leute suchen uns, reservieren online und empfehlen uns weiter. Diesen Erfolg spüren wir jeden Tag", sagt Luis Nunes.Zielgerichtete Online-Strategie mit localsearch bringt mehr GästeDurch die enge Zusammenarbeit zwischen Arlequin (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086971404805) und localsearch ist eine digitale Präsenz entstanden, die auf die Bedürfnisse des Gastronomiebetriebs zugeschnitten ist. Neben der Website sorgen gezielte Online-Massnahmen dafür, dass potenzielle Gäste die Restaurant-Bar schnell finden und unkompliziert buchen können."Das Beispiel zeigt eindrücklich, wie eine klare digitale Strategie KMU in kurzer Zeit voranbringen kann", betont das Team von localsearch. Luis Nunes und seine Mitarbeitenden haben nun die Freiheit, sich ganz auf das Erlebnis der Gäste im Restaurant und an der Bar zu konzentrieren.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6140909