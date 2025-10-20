© Foto: OpenAIDer Schweizer Baustoffkonzern Holcim setzt seinen Wachstumskurs im europäischen Markt fort und kündigt eine milliardenschwere Übernahme an.Das Unternehmen will den deutschen Wandsystem-Spezialisten Xella übernehmen - ein Hersteller, der zu den bekanntesten der Branche zählt. Mit einem geplanten Kaufpreis von 1,85 Milliarden Euro markiert die Transaktion einen der größten Deals in der europäischen Baustoffindustrie der letzten Jahre. Der Vollzug ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Mit diesem Schritt zielt Holcim darauf ab, seine Position als führender Anbieter nachhaltiger Baumaterialien weiter auszubauen. Xella …Den vollständigen Artikel lesen ...
