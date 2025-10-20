Die USA stecken seit Anfang Oktober wieder einmal in einem Government Shutdown. Der Kongress konnte sich nicht auf ein neues Budget einigen. Seit dem 1. Oktober stehen daher zahlreiche Bundesbehörden still. Während in Washington das politische Drama tobt, zeigen sich die Anleger die Wall Street erneut erstaunlich gelassen - ganz im Einklang mit der Geschichte.Ein Blick in die Daten von Carson Investment Research zeigt, dass Shutdowns zwar für Schlagzeilen sorgen, an den Aktienmärkten aber kaum bleibende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
