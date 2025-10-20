www.bernecker.info

Die Aktie der US-Vertriebsplattform für bestimmte Medikamente verlor am Freitag 15,8 % und sogar fast 24 % gegenüber dem Zwischenhoch vom Donnerstag. Wesentlicher Auslöser war Donald Trump mit seinem "Vorschlag", die Preise bestimmter Medikamente zu senken. Insbesondere Abnehmspritzen hatte er dabei als "fat loss drug" im Visier. Seine Preis-Vision ist mit zwei Worten beschrieben: "Viel niedriger!" Der Zeitplan ebenfalls: "Ziemlich schnell." Außerdem wies "P47" darauf hin, dass Alternativen zu den Abnehmspritzen vorhanden seien. Ein ordentlicher Insiderverkauf durch Andrew Dudum, CEO von HIMS & HERS, lieferte Anlegern noch einen Impuls, auf die Verkaufstaste zu drücken.Zwischenbörslich hat sich "HIMS" (Nasdaq-Kürzel) nun um 3 % erholt. Kein Wunder bei einem beliebten Spekulationsobjekt, allerdings: Mit Marktkapitalisierung von 11,3 Mrd. $ inklusive KUV 5 und Forward-KGV 67 bei 9,6 % Nettomarge ist die Bewertung ohnehin sportlich. Bilanztechnisch tragen 42 % EK-Rendite mit 170 % Verschuldungsquote (in Relation zum Eigenkapital, Quelle: CNBC) nicht unbedingt zur Relativierung bei.Inklusive Blick auf die Charttechnik, sagt man es "medizinisch" so: Wer sich hier bewusst mit Spekulationsfieber anstecken lässt, sollte vorsichtig bleiben.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.