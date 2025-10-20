An diesem Montag startet die TKMS-Aktie in den Börsenhandel. Die Marktexperten und Anleger blicken mit großem Interesse darauf. Zur Stunde notiert sie bei 92 €. Wird sie zur zweiten Rheinmetall? Erwartungen sind hoch Durch den Ukraine-Krieg sind militärische Aktien wie beispielsweise Rheinmetall und Hensoldt in den Fokus gerückt. Für den maritimen Bereich könnte das nun TKMS werden. Die Basis hierfür ist die Aufrüstung der NATO-Staaten, nachdem die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
