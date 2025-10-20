DJ MÄRKTE EUROPA/DAX & Co erholt - Rüstungsaktien im Rally-Modus

DOW JONES--Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag geht es am Montag an Europas Aktienmärkten kräftig nach oben. Der DAX notiert 1,1 Prozent höher bei 24.082 Punkten, der Euro-Stoxx-50 erholt sich um 0,9 Prozent. Zum einen ist die Vorlage der Wall Street vom Freitag positiv, zum anderen ging es an den asiatischen Börsen kräftig nach oben. Der Nikkei-225 in Tokio haussierte auf ein Rekordhoch und auch die chinesischen Börsen schlossen teils sehr fest. Treiber waren unter anderem zuletzt wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. In Tokio stützte die Aussicht auf eine ausgabenfreudigere neue Regierung.

Relativ entspannt reagiert der Markt auf die Abstufung des Ratings Frankreichs, die Zinsdifferenz der französischen Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahres legt gegenüber deutschen Bundesanleihen nur minimal zu. Standard & Poor's hat die Bonitätsnote auf A+ von AA- gesenkt. "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", so die Begründung.

Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Rund ein Viertel der Firmen, die vierteljährlich berichten, wird in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.

Zu den Tagesfavoriten gehören europaweit Rüstungsaktien. Auslöser sei, dass sich US-Präsident Trump mit seinem russischen Pendant Putin treffen und den Frontverlauf einfrieren wolle. Zudem will er der Ukraine wohl keine Tomahawk-Langstreckenraketen liefern. Dies mache höhere Verteidigungsanstrengungen in Europa notwendig. Bei den Einzelwerten geht es für Renk um 5,5, Hensoldt um 5,1 und Rheinmetall um 3,8 Prozent nach oben. In Stockholm steigen Saab um 3,5 und in Mailand Leonardo um 2,6 Prozent.

Im Sog schießt der Kurs des Börsenneulings TKMS an seinem ersten Handelstag immer weiter nach oben. Der erste Kurs lag bei 60 Euro, aktuell geht das Papier der von der Mutter Thyssenkrupp abgespaltenen Marinetochter mit 82,97 Euro um. Im Hoch waren es schon 97,89 Euro gewesen. Thyssenkrupp verlieren 17,1 Prozent auf 9,94 Euro.

Nachdem für 20 Thyssenkrupp-Aktien eine TKMS-Aktie ausgegeben wurde bedeutet das für Thyssenkrupp-Aktionäre unter dem Strich ein Plus von 16 Prozent. Als Folge der Abspaltung umfasst der MDAX für einen Tag 51 statt wie üblich 50 Werte. Damit wird sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen können. Mit dem Ende des Xetra-Handels wird die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen.

Kering verkauft Kosmetik an L'Oreal

Der Gucci-Mutterkonzern Kering hat den Verkauf seines Beauty-Geschäftes an den französischen Kosmetikkonzern L'Oréal für rund 4 Milliarden Dollar in bar mitgeteilt. Die Vereinbarung beinhaltet ein exklusives Projekt zur Erkundung von Geschäftsmöglichkeiten im Wellness-Bereich. Die Analysten von Citi zeigen sich in einer ersten Reaktion überrascht und sprechen von einer strategischen Kehrtwende Kerings. Der Verkauf umfasse erstens die High-End-Parfümmarke Creed, die Kering erst 2023 für geschätzte 3,5 Milliarden Euro übernommen habe. Kering gewinnen 4,1 Prozent, L'Oreal 1,0 Prozent.

Um je 5,9 Prozent geht es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Kreise-Bericht des Handelsblattes will die spanische Telefonica die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme. Telefonica steigen um 1,7 Prozent.

Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten werten die Jefferies-Analysten als eine positive Nachricht für Siltronic, sie haben ihr Votum auf Kaufen nach oben gesetzt. Trotz der jüngsten Rallye handele die Aktie beim geschätzten Kurs-Buchwert-Verhältnis immer noch in der Nähe historischer Tiefststände. Der Kurs schießt um fast 8 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.657,61 +0,9% 50,22 +14,5% Stoxx-50 4.778,35 +0,8% 36,50 +10,1% DAX 24.082,04 +1,1% 251,05 +19,7% MDAX 29.983,13 +1,6% 470,36 +15,3% TecDAX 3.699,42 +1,2% 43,05 +7,0% SDAX 16.953,26 +1,4% 233,62 +21,9% CAC 8.210,70 +0,4% 36,50 +10,8% SMI 12.648,59 +0,0% 4,10 +9,0% ATX 4.613,83 +0,8% 35,46 +25,0% INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.190,61 +0,5% 238,37 +8,6% S&P-500 6.664,01 +0,5% 34,94 +13,3% NASDAQ Comp 22.679,98 +0,5% 117,44 +17,4% NASDAQ 100 24.817,95 +0,7% 160,71 +18,1% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1665 +0,0% 1,1660 1,1666 +12,5% EUR/JPY 175,83 +0,3% 175,36 175,38 +7,7% EUR/CHF 0,9251 +0,1% 0,9245 0,9243 -1,5% EUR/GBP 0,8691 +0,0% 0,8687 0,8709 +4,9% USD/JPY 150,73 +0,2% 150,38 150,33 -4,2% GBP/USD 1,3422 -0,0% 1,3423 1,3396 +7,3% USD/CNY 7,1026 -0,0% 7,1045 7,1035 -1,5% USD/CNH 7,1249 -0,0% 7,1262 7,1279 -2,8% AUS/USD 0,6501 +0,0% 0,6500 0,6480 +5,0% Bitcoin/USD 111.220,25 +2,2% 108.830,25 105.507,65 +13,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,71 57,15 -0,8% -0,44 -19,9% Brent/ICE 60,85 61,29 -0,7% -0,44 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.261,14 4.251,65 +0,2% 9,49 +62,0% Silber 52,09 51,91 +0,3% 0,17 +79,8% Platin 1.381,14 1.381,49 -0,0% -0,35 +57,8% Kupfer 5,02 4,97 +1,1% 0,05 +22,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

