Köln (ots) -Der WDR trauert um Petra Kammerevert, die die Arbeit des WDR-Rundfunkrates über 15 Jahre lang geprägt hat, seit Herbst 2010 auch als Vorsitzende des Programmausschusses.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Ich habe Petra Kammerevert bis zuletzt als eine hochengagierte Streiterin für den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erlebt. Sie hat die Arbeit des WDR über viele Jahre als Rundfunkrätin intensiv begleitet - hochkompetent, mit Verstand und Leidenschaft, immer darum bemüht, eine gute Lösung im Dienste der Sache zu finden. Sie wird sehr fehlen."Rolf Zurbrüggen, Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats: "Als Mitglied des Rundfunkrats und Vorsitzende des Programmausschusses hat Petra Kammerevert die programmatische Entwicklung des WDR über 15 Jahre lang mit großer Sachkenntnis, analytischer Schärfe und einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Vielfalt geprägt. Ihr Vermächtnis wird uns weiterhin leiten - als Maßstab für verantwortungsvolle Medienpolitik und als Erinnerung daran, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt nur durch Dialog, Respekt und Engagement entsteht."Eine ausführliche Würdigung von Rolf Zurbrüggen finden Sie hier:Im Gedenken an Petra Kammerevert (1966-2025) - Rundfunkrat - Unternehmen - WDR (https://www1.wdr.de/unternehmen/rundfunkrat/nachruf-kammerevert-100.html)