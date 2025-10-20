© Foto: Dall-ENach dem jüngsten Crash kehrt Optimismus in den Krypto-Markt zurück. Anleger setzen auf geldpolitische Lockerung und diplomatische Entspannung.Nach einer turbulenten Vorwoche zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenbeginn deutlich erholt. Getrieben von neuen Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und Anzeichen einer möglichen Entspannung im US-China-Handelskonflikt verzeichnen die wichtigsten Kryptowährungen Kursgewinne. Am Montagvormittag notiert Bitcoin (BTC) bei 111.345 US-Dollar, was einem Anstieg von 4,17 Prozent entspricht. Ethereum (ETH) legt um 4,85 Prozent auf 4.077 US-Dollar zu, während XRP mit einem Plus von 5,2 Prozent auf 2,47 US-Dollar handelt. Auch andere Altcoins wie …Den vollständigen Artikel lesen ...
