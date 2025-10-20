Mainz (ots) -Ob bei einem romantischen Einzeldate oder einer kreativen Veranstaltung - "37°Leben" begleitet sieben junge Singles mit der Kamera auf der Suche nach dem richtigen Partner. Die dreiteilige Reportagereihe "Let's date - Single Storys" ist an den Sonntagen, 26. Oktober sowie 2. und 9. November 2025, jeweils 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen und ab Freitag, 24. Oktober 2025, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming verfügbar. Die "37°Leben"-Reihe ist Teil des ZDF-Programmangebots zum Thema Liebe im Herbst.Folge 1: "Angst vor Gefühlen?"Gefühle zu zeigen, bedeutet, sich verletzlich zu machen. Das mussten auch Sophie, Lucas und Niklas (aka Ingwa) erfahren. Der angehenden Bodybuilderin Sophie (25) hilft Sport, über eine schwere Trennung hinwegkommen. Lucas (25) kommt aus der Brandenburger Provinz und hatte bisher noch nie eine echte Beziehung. Und Tattoo-Fan Niklas (aka Ingwa, 25) versucht auf einem männerlastigen Metal-Festival endlich eine Frau zu finden, die zu seinen Ecken und Kanten passt.Folge 2: "Ich weiß, was ich will!"Sexualtherapeutin Franzi (25) weiß, was sie nicht will: eine klassisch-monogame Beziehung mit Heirat, Kindern und Reihenhaus. Sie ist offen für neue Beziehungsmodelle und nicht auf ein Geschlecht festgelegt. Julika (26) sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner für sich und ihre Kinder. Und Lucas (aus der ersten Folge) macht sich bei einem queeren Dating-Event in Berlin auf die Suche nach einem Mann, der seine romantischen Vorstellungen von einer Beziehung teilt.Folge 3: "Wir müssen reden!"Selbst wenn man weiß, was man will - gutes Dating funktioniert nur mit der richtigen Kommunikation. Das weiß auch Taylor (30). Die US-Amerikanerin "stolpert" beim Dating regelmäßig über interkulturelle Hürden. Kinderpfleger Noah (23) hat früh gelernt, wie wichtig es ist, seine Wünsche und Vorstellungen in einer Partnerschaft klar zu kommunizieren. Der Familienmensch sucht eine Partnerin, die seinen Traum von einer Großfamilie teilt. Und Franzi (aus der zweiten Folge) stürzt sich mit ihren Freundinnen und Freunden ins Kölner Nachtleben.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37gradleben) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- ZDF-Streaming: "37°Leben"- Pressemappe: 37°Leben: Let's date - Single Storys (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37leben-lets-date-single-storys)- Pressemappe: Liebe in vielen Facetten - Programmangebote im Herbst (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/liebe-in-vielen-facetten-programmangebote-im-herbst)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle drei Folgen der "37°Leben"-Reihe " (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-lets-date-single-storys) (nach Login) als Presse-Preview zur Verfügung."Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6140989