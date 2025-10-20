Berlin (ots) -Ein Film von Artem DemenokRussland in den 1990er Jahren: mehr Freiheit als je zuvor - und je danach. Ein Jahrzehnt der großen Hoffnungen - und noch größeren Enttäuschungen. Die meisten Menschen in Russland verbinden mit den "wilden 90ern" Armut, Chaos und einen gescheiterten Staat. Diese Erfahrung wirkt bis heute nach. Ohne die 1990er ist Putins Herrschaft nicht zu verstehen. Der Film von Artem Demenok begibt sich auf eine erkenntnisreiche Zeitreise.Das Erste zeigt "Russlands wilde 90er - Zwischen Demokratie und Putin" am Montag, dem 3. November, um 23.35 Uhr. Im Anschluss ist die 60-minütige Doku 12 Monate in der ARD Mediathek abrufbar.Erinnerungen an eine zerrissene ZeitNach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 versprach der russische Präsident Boris Jelzin seinen Bürgern Demokratie, Marktwirtschaft und Wohlstand wie im Westen. Viele Menschen in Russland aber konnten mit der neuen Freiheit nichts anfangen. Sie machten die Erfahrung, dass die Marktwirtschaft, genauso wie die freien Wahlen, ihnen nichts zu bieten hatten. Die undurchsichtige Privatisierung von Staatsvermögen und die Geburtsstunde der Oligarchie, "Raubtierkapitalismus", der Verfall des Rubels, die organisierte Kriminalität, gewaltige Unruhen im Herbst 1993, zwei Kriege in Tschetschenien, die weit verbreitete Korruption und die Staatspleite 1998 - die Erinnerung an die Ängste und die Unsicherheiten dieser Jahre hat sich in der russischen Psyche tief festgesetzt. Genau wie der Eindruck, das alles dank Putin überwunden zu haben.An ihr Leben in den Neunzigern erinnern sich in dem Film von Grimme-Preisträger Artem Demenok die Historikerin und Influencerin Tamara Eidelman, die Schriftsteller Michail Schischkin und Wladimir Sorokin, der Publizist und Blogger Andrei Malgin, die Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulmann, der Bürgerrechtler Oleg Orlow sowie der ehemalige Kreml-Stabschef und heutige Unternehmer Alexander Woloschin."Russlands wilde 90er - Zwischen Demokratie und Putin" ist eine Produktion von rbb und MDR.Der Film steht für akkreditierte Journalist:innen im rbb-Presseportal und im Vorführraum Das Erste zur Ansicht. Honorarfreie Pressefotos gibt es unter: www.ard-foto.de.Pressekontakt:Ulrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6141006