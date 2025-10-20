Mit Bekanntgabe der System-Partnerschaft mit VINCORION ging es für die Aktie des Druck- und Verpackungsspezialisten Heidelberger Druckmaschinen sprunghaft aufwärts. Denn durch diese Partnerschaft positioniert sich das Unternehmen erstmals mit einem konkreten Projekt im Verteidigungssektor. Auch beim Zahlenwerk zum Q1 des Geschäftsjahres 2025/26 ging es voran: Der Umsatz stieg deutlich um fast 16 Prozent auf 466 Mio. Euro und profitierte von der Abarbeitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de