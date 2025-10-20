München (ots) -Die Attraktivität von Deutschland als Reiseland ist ungebrochen. Gleichzeitig gilt es, den Tourismus mit Blick auf neue Anforderungen und nachhaltige Konzepte zukunftsfähig zu gestalten. Der Deutsche Tourismuspreis würdigt jedes Jahr innovative Projekte, die Lösungen für aktuelle Herausforderungen im Deutschlandtourismus bieten. Neben dem Jury-Preis entscheidet auch das Publikum: Ab sofort läuft das Online-Voting für den ADAC Publikumspreis 2025.Unter den zahlreichen Einreichungen konnten sich fünf Projekte in einem mehrstufigen Verfahren durchsetzen. Sie stehen nun im Finale und haben neben der Auszeichnung durch die Fachjury auch die Chance auf den Publikumspreis. Bis zum 5. November können Interessierte ihre Stimme abgeben unter www.deutschertourismuspreis.de. (https://www.deutschertourismuspreis.de/)Die diesjährigen Nominierten sind:SchwarzwaldmarieSchwarzwald Tourismus GmbHDas innovative Servicekonzept verbindet Regionalität und Gastfreundschaft: Eine virtuelle Assistentin unterstützt Gäste im Schwarzwald bei der Urlaubsplanung und bietet ihnen Tipps, Informationen und Inspiration rund um ihren Aufenthalt.Maker AdventLandesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V.Ein außergewöhnlicher Weihnachtsmarkt, der Handwerk, Kreativität und Erlebnis in Chemnitz und im Umland verbindet. Besucherinnen und Besucher können nicht nur stöbern, sondern in Workshops selbst aktiv werden.Schwendaktionen im AchentalAchental Tourismus gKUEin Projekt, das die traditionelle Landschaftspflege in den Vordergrund stellt. Durch gemeinschaftliche Schwendaktionen werden Almflächen offengehalten und die Biodiversität gestärkt. Dabei werden Einheimische wie Gäste gleichermaßen einbezogen.Crafted in BavariaBayern Tourismus Marketing GmbHDie Initiative macht bayerisches Handwerk von der Vergangenheit bis in die Gegenwart als digitale Ausstellung im Internet weltweit kostenfrei erlebbar. Traditionelle Handwerkskunst bekommt durch digitale Technologien eine neue Bühne und ein internationales Publikum.Qualitätslotse Mecklenburg-VorpommernTourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.Ein digitales Tool, das Touristikerinnen und Touristiker dabei unterstützt, die Qualität ihrer Angebote kontinuierlich zu sichern und auszubauen, um den Gästen ein noch besseres Urlaubserlebnis zu bieten.Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 26. November 2025 im Rahmen des Deutschen Tourismustags in Hannover ausgezeichnet.Weitere Informationen finde Sie auf adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6141017