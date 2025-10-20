Die Plug-Power-Aktie springt am Montag im vorbörslichen US-Handel um rund neun Prozent in die Höhe. Auslöser ist ein starkes Signal von institutioneller Seite: BlackRock hat seine Position bei dem Wasserstoffkonzern massiv ausgebaut, zudem sorgt eine Kurszielanhebung für Optimismus.BlackRock hat seinen Anteil an Plug Power laut einer aktuellen SEC-Meldung auf 8,3 Prozent ausgebaut - das entspricht 98 Millionen Aktien. Neben der Investition von BlackRock sorgte bereits am Freitag eine neue Analystenstimme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär