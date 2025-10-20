Die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz erinnern viele an die Dotcom-Blase. Immer neue Start-ups, Deals und Bewertungsrekorde schüren die Angst vor einem Crash. Doch Goldman Sachs widerspricht: Laut der Investmentbank steht die KI-Revolution erst am Anfang - und ihr wirtschaftliches Potenzial sei kaum zu überschätzen.Während viele Marktteilnehmer warnen, der KI-Boom gleiche zunehmend dem Internet-Hype der frühen 2000er-Jahre, widerspricht Goldman Sachs entschieden. In einer aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär