Hyundai hat im Rahmen des Joint Ventures mit BAIC mit dem Vorverkauf seines ersten speziell für China entwickelten Elektro-Modells begonnen. Das Kompakt-SUV EO von Beijing Hyundai startet zu Preisen ab 130.000 Yuan, umgerechnet rund 15.650 Euro. Parallel zum Beginn des Vorverkaufs ist Mitte Oktober auch die Serienproduktion des Hyundai EO angelaufen. Der eigentliche Marktstart soll noch in diesem Monat, konkret am 29. Oktober, stattfinden, wie es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
