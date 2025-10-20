© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEChina bremst plötzlich den Export seltener Erdmagnete. Experten warnen: Peking könnte damit erneut Druck im Handelsstreit mit den USA und Europa aufbauen.Die Exporte seltener Erdmagnete aus China sind im September deutlich gefallen. Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde gingen die Ausfuhren um 6,1 Prozent gegenüber August auf 5.774 Tonnen zurück. Damit endete eine dreimonatige Serie steigender Liefermengen - und die Sorge wächst, dass Peking erneut seine Marktmacht bei diesen strategischen Materialien als Druckmittel in den Handelsgesprächen mit den Vereinigten Staaten einsetzen könnte. Peking hält die "Trumpfkarte" in der Hand China ist der weltweit größte Produzent seltener Erden und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE