EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Heidelberg, 20. Oktober 2025 - Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) gibt eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekannt. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und des anhaltenden Marktmomentums werden die bisherigen Erwartungen voraussichtlich übertroffen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 wird auf 280 Mio. € bis 295 Mio. € erhöht (bisherige Prognose: 270 Mio. € bis 280 Mio. €). Das EBIT wird entsprechend in einer Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. € erwartet (bisherige Prognose: 30 Mio. € bis 34 Mio. €). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert.
SNP-Kontakt
Marcel Wiskow
Director lnvestor Relations
Telefon: +49 6221 6425-637
E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SNP Schneider-Neureither & Partner SE
|Speyerer Str. 4
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
|Fax:
|+49 6221 6425 20
|E-Mail:
|investor.relations@snpgroup.com
|Internet:
|www.snpgroup.com
|ISIN:
|DE0007203705
|WKN:
|720370
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2215540
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2215540 20.10.2025 CET/CEST