Donald Trump verschärft seine Handelspolitik - doch für die Autoindustrie gibt es eine Atempause. Während Importzölle von 25 Prozent auf Lkw und Teile die Branche treffen, profitieren Autohersteller von verlängerten Zollrabatten. Das Ziel: mehr Produktion in den USA und weniger Abhängigkeit von Importen.Ab dem 1. November erhebt die US-Regierung unter Donald Trump neue Zölle von 25 Prozent auf importierte mittlere und schwere Lkw sowie zehn Prozent auf Busse. Betroffen sind rund 245.000 Fahrzeuge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär