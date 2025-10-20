Wir nehmen die Coverage von TKMS AG & Co. KGaA mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 100,00 EUR auf, was einem Aufwärtspotenzial von 67 % entspricht. Nach der Abspaltung von Thyssenkrupp ist TKMS Europas führender reiner Marine-Spezialist mit einem Auftragsbestand von 18,5 Mrd. EUR (8,6× Umsatz) und damit extrem hoher Visibilität. Steigende Automatisierung, vertikale Integration sowie der Kapazitätsausbau an den Standorten Kiel und Wismar unterstützen eine Margenneubewertung von derzeit rund 4 % auf über 7 % mittelfristig (mwb-Schätzung: >9 % bis GJ32). Mit einem aktuellen EV/EBITDA-Multiple von 12x (FY27E) ist die Aktie für eine Turnaround-Story mit strukturell höheren Margen, stabilen Erträgen und friedensresistentem Wachstum unterbewertet. Bevorstehende Auftragsimpulse, darunter die über 20 Mrd. EUR schwere F127-Fregatten-Serie sowie Indiens Projekt 75(I), dürften den Auftragsbestand und die Transparenz noch weiter erhöhen und damit eine Neubewertung ermöglichen. Frühere Ergebnisse, die durch Altverträge verzerrt waren, spiegeln das tatsächliche Ertragspotenzial von TKMS nicht mehr wider. KAUFEN, Kursziel 100,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa





© 2025 mwb research