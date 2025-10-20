Da Third-Party-Cookies bei Chrome nun doch bestehen bleiben, haben Googles Alternativtechnologien aus der Privacy Sandbox kein Gewicht mehr. Das Projekt wird komplett eingestellt. Google wird im eigenen Browser Chrome auch künftig weiterhin Third-Party-Cookies anzeigen. Das gab das Unternehmen grundsätzlich im Sommer 2024 und final im Frühjahr dieses Jahres bekannt. 2020 schockte Google die Werbebranche, als das Unternehmen ankündigte, ab 2022 keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n