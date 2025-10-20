Weihnachten rückt näher. Das bedeutet für viele vonÂ uns nicht zuletzt Einkaufsstress. Denn Familie und Freunde wollen schließlich beschenkt werden. Können ChatGPT und Co. dabei helfen, passende Geschenke aufzuspüren? Wir haben es versucht. Eigentlich müsste Weihnachtsshopping mittlerweile so stressfrei sein, wie noch nie. Immerhin müssen wir dafür nicht einmal mehr das Haus verlassen. Die kunterbunte Welt des Online-Shoppings bietet in nahezu jeder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n