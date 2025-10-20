© Foto: Boris Roessler/dpa

Im Schatten des europäischen Rüstungsbooms bewegen sich derzeit die US-Titel: Besonders zwei "Klassiker" unter den US-Rüstungsaktien: Lockheed Martin und Northrop Grumman. Sind sie vor den Earnings jetzt ein Kauf?Beide Titel liefen auf Jahressicht schlecht und bleiben deutlich nicht nur hinter den Erwartungen, sondern auch hinter ihren europäischen Partnern und Wettbewerbern zurück. Lockheed Martin Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will weitere 15 F-35-Kampfflugzeuge beim US-Hersteller Lockheed Martin bestellen, sagte eine Parlamentsquelle am Montag gegenüber Reuters und bestätigte damit einen Bericht des Spiegel-Magazins. Die Planer gehen davon aus, dass die zusätzlichen …