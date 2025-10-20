Das IVFP hat sein Rating zur Grundfähigkeitsversicherung veröffentlicht. Das Rating bezieht sich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der Tarife. Insgesamt wurden die Angebote von 28 Versicherern in sechs Mustertypen-Kategorien analysiert. Welche Versicherer können sich durchsetzen? Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die diesjährige Auflage seines Ratings zur Grundfähigkeitsversicherung (GFV) veröffentlicht. Die GFV sichert verschiedenen körperliche und geistige Fähigkeiten ab. Den vollständigen Artikel lesen ...
