Ein massiver Ausfall hat am Montag den Cloud-Computing-Anbieter Amazon Web Services (AWS) getroffen. Zahlreiche Dienste des Marktführers waren plötzlich lahmgelegt. Die Folge: Eine Kettenreaktion von Streaming-Diensten über Social-Media-Portale bis hin zu Krypto-Börsen. Doch was bedeutet der Ausfall für Amazon? Laut dem Ausfall-Tracker Downdetector häuften sich am Montag Nutzerberichte über Probleme bei einer beeindruckenden Liste von Diensten. Betroffen waren unter anderem:- E-Commerce und Unterhaltung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär